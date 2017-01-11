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13:32 11.01.2017

Экологи надеются, что законопроект об охране первобытных лесов Карпат будет рассмотрен в Раде в январе

Координатор по природоохранной политике украинского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) Светлана Матус выразила надежду, что законопроект "Об охране пралесов" будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады уже в январе.

"В Украине полностью отсутствует законодательная база по защите пралесов, поэтому мы вместе с общественными организациями и Министерством экологии приняли решение внести соответствующие изменения и добавить понятие "пралесы", прописать режим их охраны. … Мы надеемся, что законопроект будет вынесен на рассмотрение уже в январе и нам очень нужна поддержка депутатов", - сказала С.Матус на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Она рассказала, что предлагается также внести изменения в Лесной кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и закон Украины "О природно-заповедном фонде".

По словам координатора, в европейском законодательстве также предусмотрена полная защита таких лесов от вырубки. "Мы не только защитим наши Карпаты, а еще и сбалансируем наше законодательство, приведем его к европейскому", - уточнила она.

"Пралесов с каждым годом остается все меньше. Их осталось меньше 50 тыс. га по всей Украине, но это не один кусок. Если сравнить с площадью Киева, которая чуть больше 84 тыс. га, то площадь всех пралесов в Украине меньше площади Киева. И с каждым годом их все меньше", - констатировала С.Матус.

Как сообщалось, законопроект (№4480) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно охраны первобытных лесов (пралесов) в соответствии с Рамочной конвенцией об охране и стабильном развитии Карпат был зарегистрирован в Верховной Раде 20 апреля 2016 года. Под документом подписались 13 народных депутатов. Законопроект предлагает определение термина "пралес" ("первобытный лес"), а также запрещает вырубку такого леса, в том числе санитарно-оздоровительную. За нарушения норм закона предусмотрены штрафы – от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов.

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