События

13:01 11.01.2017

В Днепровском районе Киева застрелен 40-летний мужчина

Полиция Киева разыскивает злоумышленника, убившего из огнестрельного оружия 40-летнего киевлянина, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Киева.

По информации главка, около 23.30 во вторник в дежурную часть поступило сообщение о выстрелах у дома на Русановском бульваре. Со слов свидетеля, на улице у подъезда находились двое мужчин: один из них из пистолета произвел пять выстрелов в другого мужчину и сбежал.

Потерпевший с огнестрельным ранением головы, груди и плеча был доставлен в больницу, но, несмотря на реанимационные мероприятия, утром скончался.

"Полицейские опросили свидетелей, местных жителей и родственников потерпевшего. Следственно-оперативная группа исследовала место происшествия, изъяла пять гильз патронов калибра 9 мм, две пули, автомобиль Volkswagen Passat, связку ключей от машины и квартиры", - информирует столичная полиция.

Днепровское управление полиции расследует уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В полиции подчеркивают, что правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мер для выяснения причин и обстоятельств произошедшего, установления личности злоумышленника и его задержания.

ВАЖНОЕ

Песков не исключает обсуждения вопроса обмена пленными в ходе работы соответствующих структур Трехсторонней контактной группы

Комиссия обнаружила более 20 фактов гибели и увечья российских военных в 11 отдельном мотострелковом полку на Донбассе

Из-за непогоды и высокой аварийности на дорогах Украины за сутки погибли 6 и получили травмы 46 человек

Запрет автодвижения в 11 районах Одесской области продлен с утра среды из-за ухудшения погоды

Савченко опубликовала "скорректированные" списки российских военных и россиян, осужденных в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

В Запорожье ищут экс-начальницу отделения "Укрсоцбанка", завладевшую более 1 млн грн средств клиентов

Кабмин одобрил проведение служебного расследования в отношении главы Госэкоинспекции

В Украине ожидается умеренный снег и небольшие морозы, в Карпатах сильный ветер

В Польшу прибыли направленные в качестве подкрепления НАТО 300 американских военных

Норвегия первой в мире начала отключение FM радио, несмотря на протесты населения

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Куприн. Поединок
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА