В Днепровском районе Киева застрелен 40-летний мужчина

Полиция Киева разыскивает злоумышленника, убившего из огнестрельного оружия 40-летнего киевлянина, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Киева.

По информации главка, около 23.30 во вторник в дежурную часть поступило сообщение о выстрелах у дома на Русановском бульваре. Со слов свидетеля, на улице у подъезда находились двое мужчин: один из них из пистолета произвел пять выстрелов в другого мужчину и сбежал.

Потерпевший с огнестрельным ранением головы, груди и плеча был доставлен в больницу, но, несмотря на реанимационные мероприятия, утром скончался.

"Полицейские опросили свидетелей, местных жителей и родственников потерпевшего. Следственно-оперативная группа исследовала место происшествия, изъяла пять гильз патронов калибра 9 мм, две пули, автомобиль Volkswagen Passat, связку ключей от машины и квартиры", - информирует столичная полиция.

Днепровское управление полиции расследует уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В полиции подчеркивают, что правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мер для выяснения причин и обстоятельств произошедшего, установления личности злоумышленника и его задержания.