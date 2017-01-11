События

11:58 11.01.2017

В Польшу прибыли направленные в качестве подкрепления НАТО 300 американских военных

Группа из примерно 300 американских военнослужащих прибыла в среду в Польшу в рамках одобренного НАТО плана по усилению присутствия альянса в Восточной Европе, сообщает агентство ЭФЭ.

Вылетевший из Германии самолет с военнослужащими на борту, приземлился в польском городе Познань. Таким образом, в настоящее время на польской территории находится уже около 1,3 тыс. военных из США.

ЭФЭ отмечает, что 14 января в Польше пройдет несколько торжественных церемоний по случаю прибытия военнослужащих из США.

По данным агентства, в течение января в Польшу продолжат прибывать подкрепления НАТО. Эти войска проведут серию учений, после чего они будут дислоцированы в нескольких странах: Польше, Болгарии, Румынии и в странах Балтии.

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