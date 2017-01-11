События

11:00 11.01.2017

Комиссия обнаружила более 20 фактов гибели и увечья российских военных в 11 отдельном мотострелковом полку на Донбассе

Командование 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ скрывает факты гибели и увечий военнослужащих, произошедшие с начала года на Донбассе, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В подразделениях 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ продолжает работать комиссия 1 АК ВС РФ, которая уже обнаружила более 20 фактов сокрытия командованием полка гибели и увечья военнослужащих, которые произошли в этом году", - говорится в сообщении ГУР на странице в Фейсбуке в среду утром.

Разведка также сообщает, что 10 января в 7 отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ самовольно покинули место службы десять военнослужащих подразделения противовоздушной обороны. В артиллерийском подразделении бригады в результате нарушения правил безопасности во время разгрузки боеприпасов получили тяжелые травмы пять военнослужащих.

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