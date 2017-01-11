Ряд американских СМИ отказались от публикации сообщений о "российском компромате" на Трампа как от необоснованных – АП

Большая часть американских СМИ не стала публиковать информацию о якобы имеющемся у России "досье на Трампа" с компрометирующими избранного президента материалами, посчитав их необоснованными, пишет в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Большинство новостных структур, включая "Ассошиэйтед пресс", воздержались от публикации специфических слухов, поскольку они необоснованны", - говорится в сообщении агентства.

В нем утверждается, что буквально через несколько часов после того, как о якобы существующем досье спецслужбы доложили Д.Трампу, BuzzFeed News уже распространила сообщение с изложением доклада.

"Эта информация была опубликована, несмотря на то, что редактор сам отметил, что у него есть основания сомневаться в ее подлинности", - указывает АП.

Это, по мнению агентства, "стало проверкой журналистских стандартов", но информация все равно "проникла в людское сознание".

Редактор BuzzFeed News Бен Смит пояснил в Twitter, что выпустил информацию для того, чтобы американцы могли составить собственное мнение по поводу этих слухов, "которые циркулируют на высшем уровне в американском правительстве", сообщает АП. В то же время Б.Сит обещал, что его структура будет продолжать работу над тем, чтобы эти сведения подтвердить.

Он признал: "Люди доброй воли могут и не согласиться с таким выбором. Но публикация этого материала о досье отражает наш подход к работе журналистов в 2017 году".

Эта фраза вызвала ряд негодующих комментариев видных американских журналистов, которые приводит АП, в которых подход BuzzFeed News был назван "не журналистикой, а чем-то иным".

Как сообщалось, на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и Д.Трампу в рамках доклада о кибератаках были представлены документы о том, что "российский агенты" якобы обладают данными личного и финансового характера, компрометирующими Д.Трампа.

В ответ Д.Трамп разместил в своем микроблоге в Twitter эмоциональный пост, заявив о сфабрикованных новостях и "охоте на ведьм". "Эти сфабрикованные новости - тотальная политическая охота на ведьм!", - написал он заглавными буквами.

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