События

06:36 11.01.2017

За прошедшие сутки боевики 49 раз открывали огонь с разных видов вооружения по украинским военным, двое раненых и один погибший - штаб

За минувшие сутки боевики 49 раз открывали огонь по позициям ВСУ в зоне проведения антитеррористической операции, сообщили военные в среду сутра.

"Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях… Среди наших военных двое раненых, один травмирован. Один военный погиб", - следует из сообщения на странице в фейсбук штаба АТО.

По данным военных, на Мариупольском направлении из минометов оккупанты вели огонь по Талаковке и Водяному. С гранатометов различных калибров - по Марьинке, Водяному, Талаковке, Гнутово и Широкино. Со стрелкового оружия - по Павлополю, Широкино и Новотроицкому. Также по Новотроицкому огонь вел снайпер, а по Широкино БМП. В районе Тарамчука произошло боестолкновение. Нападение отбито.

На Луганском направлении - по Новозвановке вели огонь из минометов и противотанковых ракетных комплексов. По Троицкому - из гранатометов.

На Донецком направлении - из минометов различных калибров по нашим позициям стреляли в районе Верхнеторецкого, Авдеевки, Крутой Балки, Опытного, Луганского и Зайцево. По Опытному огонь вела БМП противника.

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