Законопроект о новых санкциях США против РФ касается инвестиций в добычу углеводородов и российский госдолг

Законопроект о новых санкциях в отношении России, подготовленный группой сенаторов США, касается финансового и энергетического секторов российской экономики, передают американские СМИ.

Документ подготовлен пятью республиканцами и пятью демократами, отмечается в сообщениях.

По информации СМИ, законопроектом предусмотрены санкции против юридических и физических лиц, которые инвестируют в российскую отрасль добычи углеводородов долее $20 млн, включая как поставку товаров и услуг, так и технологии. Под санкции попадут инвесторы, которые в течение года вложат в строительство Россией трубопроводов более $5 млн, а также инвесторы, вложившие более $1 млн в гражданские ядерные объекты.

По мнению авторов законопроекта, под санкции должны также попасть компании и лица, которые занимаются операциями с куплей-продажей российского долга, а также те, кто скупает активы российских предприятий и компаний.

Санкции предлагается вводить не только против компаний и граждан США, но и третьих стран.

Законопроект должен быть принят обеими палатами американского конгресса, а также подписан президентом США.

Белый дом пока никак не комментирует подготовленный законопроект.

Как сообщалось ранее, документ был подготовлен группой сенаторов во главе с республиканцем Джоном Маккейном в ответ на якобы имевшие место хакерские атаки России на США с целью оказания влияния на президентскую избирательную кампанию.

"Мы должны быть встревожены атаками России на нашу страну", - заявил Дж.Маккейн журналистам в связи с внесением законопроекта.