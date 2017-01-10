Жебривский обязал сотрудников Донецкой ОВГА в работе использовать украинский язык

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский подписал распоряжение, которым с 10 января обязывает сотрудников администрации в своей работе использовать только украинский язык.

"Сегодня подписал распоряжение "О применении государственного языка сотрудниками облгосадминистрации во время исполнения своих должностных обязанностей". Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим на обслуживание на украинском языке", - написал он на странице в Фейсбуке и выложил фотокопию своего распоряжения, которое начало действовать с 10 января.

П.Жебривский также сообщил, что в 2016 году дважды были организованы курсы делового украинского языка для сотрудников администрации, "затем проверили свои знания на радиодиктанте национального единства". Кроме того, по его словам, в 2017 году для сотрудников ОВГА будут организованы курсы изучения английского языка.