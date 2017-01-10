В бассейне на Троещине утонул мальчик

На базе отдыха в селе Троещина (Киев) в бассейне утонул 10-летний мальчик, правоохранители расследуют обстоятельства смерти ребенка.

По информации отдела коммуникации полиции г.Киева, вечером в понедельник, 9 января, в полицию поступило сообщение о том, что на базе отдыха из бассейна вытащили бесчувственную ребенка.

"Когда полицейские приехали по указанному адресу, там уже находилась бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть 10-летнего мальчика", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что ребенок приехал вместе со своими близкими родственниками на праздники к друзьям.

"По словам очевидцев, пока взрослые отдыхали в бане, дети прыгали с бортика бассейна и играли в воде. Впоследствии свидетели увидели, что на дне бассейна лежит мальчик. Всех сразу позвали на помощь, достали ребенка. Среди присутствующих был врач, который оказал ему неотложную медицинскую помощь, но все было напрасно – ребенок погиб", – сообщили в полиции.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - несчастный случай.