В 2016 году в зоне АТО 63 военных ВСУ покончили жизнь самоубийством, 58 умерли от болезней, 30 были убиты не в боях

Небоевые необратимые потери в рядах Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции в 2016 году составили 256 погибших и умерших, о чем свидетельствует ответ департамента информационно-организационной работы и контроля Министерства обороны Украины на запрос журналиста интернет-издания "Украинская правда" Алексея Братущака.

"Сегодня получил ответ из Минобороны на запрос. В боях погибло 211 военнослужащих, а не в боях - 256. Шокируют цифры по количеству самоубийств - 63, по умершим вследствие болезней – 58", - написал А.Братущак на своей странице в Фейсбуке и выложил фотокопию ответа Минобороны.

Согласно данным, указанным в письме оборонного ведомства, 63 военных погибли в результате самоубийства, 58 умерли из-за болезней. Смерть 39 военных наступила вследствие неосторожного обращения с оружием, 30 были убиты, 29 смертей квалифицированы как несчастные случаи. Кроме того, 18 человек погибли в ДТП, 10 смертельно отравились (алкоголем, наркотическими веществами и др.), 5 – другие случаи, 4 – нарушения мер безопасности.