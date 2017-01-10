Журналист, работавший над освещением темы расстрела группы Эндрю, уехал из Украины
Журналист, работавший над освещением темы расстрела сводной мобильной группы "Счастье" Андрея Галущенко ("группы Эндрю") Алексей Бобровников сообщил, что уехал из Украины из-за угроз.
"Месяц назад я уехал из Украины", - написал он на своей странице в Фейсбук во вторник
"Объясню для начала причины своего отъезда. С первых дней расследования, посвященного "серой зоне", а точней, за два дня до убийства Андрея Галущенко, мне начали поступать угрозы физической расправы. Они приходили как в дружеской форме с похлопыванием по плечу, так и в форме угроз с оружием в руках", - сообщил А.Бобровников.
Журналист связывает события, которые происходили вокруг него и могли уничтожить его физически, с делом А.Галущенко, убитого 2 сентября 2015 года неподалеку от города Счастье в Луганской области. По его словам, подобные угрозы получали и другие люди, задействованные в изучении процессов торговли с оккупированными территориями.
"Вероятно, именно поэтому угрозы в свой адрес я продолжал получать даже после того, как прекратил активную работу в "серой зоне ", – отметил А.Бобровников.
Он отметил, что в общей сложности ему поступало 5 предупреждений.
Как сообщалось, 2 сентября 2015 года вблизи Счастья (Луганская обл.) была расстреляна сводная мобильная группа, погибли два человека – волонтер Эндрю и сотрудник фискальной службы, четыре человека были ранены.
Тогдашний глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что к расстрелу сводной мобильной группы причастны военнослужащие одного из подразделений Вооруженных сил Украины, которые покрывают контрабанду товаров через линию разграничения в этом районе, в частности 92-й ОМБ.
Директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко сообщил, что мобильную группу близ Счастья подорвали из засады, и подчеркнул, что к обстрелу может быть причастен "кто-то из своих".
Командир 92-й ОМБ Виктор Николюк отверг обвинения в адрес бригады, заявив, что ей намеренно портят репутацию, однако имена заказчиков не могут быть озвучены, пока идет следствие. По его словам, кампания по дискредитации имеет сразу несколько целей: поссорить армию с гражданскими патриотами, снизить уровень взаимопомощи, а также разорвать консолидацию усилий волонтеров.
Краматорский горсуд арестовал демобилизованного старшину отдельной разведроты 92-й ОМБ Александра Свидро (Змея) по подозрению в расстреле мобильной группы в т.н. серой зоне под Счастьем по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами).
14 февраля 2016 года военная прокуратура сил АТО задержала демобилизованного бойца разведроты Павла Долженко (позывной "Крым") по подозрению в расстреле сведенной мобильной группы в т.н. серой зоне под Счастьем.