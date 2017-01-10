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14:10 10.01.2017

Проверка декларации Порошенко по заявлению Кузьмина будет проведена после полной проверки субъекта декларирования

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) заявляют, что проверка декларации президента Украины Петра Порошенко на предмет конфликта интересов по заявлению бывшего первого замгенпрокурора Украины Рената Кузьмина будет проведена после полной проверки субъекта декларирования

Отвечая на вопрос корреспондента агентства, поступило ли заявление от Р.Кузьмина и начата ли проверка декларации главы государства, замглавы НАПК Руслан Радецкий заявил: "Давайте будем говорить в рамках того, что мы сегодня обсуждали - порядок полной проверки, что предусмотрено требованием закона".

"Закон требует, что порядок отрабатывает и разрабатывает НАПК, на основании чего будет осуществляться полная проверка всех субъектов декларирования. Поэтому, как только будет полная проверка - а мы процессуально должны поступать на основании закона и порядка - с того момента начнутся все другие проверки", - рассказал Р.Радецкий на брифинге во вторник.

В свою очередь, Р.Кузьмин написал на своей странице в соцсети Facebook, что НАПК проводит проверку П.Порошенко по его заявлению, сославшись на слова руководителя НАПК Наталию Корчак.

"Как сообщила руководитель Национального агентства противодействия коррупции Н.Корчак, в отношении Порошенко начата антикоррупционная проверка. Дело в том, что Порошенко скрыл в своей декларации конфликт интересов в войне с Россией. Он, имея имущественные и бизнес интересы в стране, с которой, судя по его же заявлению, ведет войну и к которой объявил экономические санкции, не сообщил об этом НАПК", - написал он.

Р.Кузьмин также пообещал сообщить о результатах проверки.

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