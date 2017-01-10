По инциденту с Пашинским подозрение пока никому не объявлено

Подозрение о совершении преступления в инциденте с участием народного депутата из фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского 31 декабря 2016 года пока никому из фигурантов не объявлено, отмечает прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.

"У нас у всех участников событий сейчас одинаковый процессуальный статус. Мы никому не объявляли о подозрении, никого не определяли как преступника. После выполнения всех следственных действий, которые зафиксируют конкретно, кто что сделал, кто что нарушил, мы сможем тогда определиться с их статусом", - сказал Д.Чибисов журналистам во вторник.

По словам прокурора, все участники события на данном этапе дают показания как свидетели.

Д.Чибисов сообщил, что С.Пашинский продолжает общаться со следователями и дает показания, после него планируются следственные действия с членами семьи нардепа.

Прокурор также сообщил, что человека, который был госпитализирован с огнестрельным ранением вследствие инцидента, пока не допрашивают.

Он уточнил, что пока остается первоначальная квалификация происшествия – хулиганство, предусмотренное статьей 296 Уголовного кодекса Украины. Но квалификация сможет измениться в зависимости от того, что будет установлено в ходе расследования производства", - сказал прокурор.

Д.Чибисов рассказал, что следствие ждет результаты ряда экспертиз.

По его словам, следователи направили соответствующие запросы "с целью подтверждения выдачи именно этого оружия этому лицу, а также всю разрешительную документацию о возможности его применения этим лицом". Вместе с тем, прокурор отказался уточнить, было ли это наградное оружие, до получения официальных ответов.

Как сообщалось, на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области вечером 31 декабря 2016г произошел конфликт между С.Пашинским и местным жителем, в результате которого парламентарий получил удар бутылкой по голове, а напавший на него мужчина – пулю в ногу.

3 января в прокуратуре Киевской области сообщили, что расследуют уголовное производство по факту инцидента по статье Уголовного кодекса о хулиганстве.

10 января С.Пашинский сообщил, что во вторник идет на допрос в прокуратуру в рамках расследования инцидента с его участием.

"31 декабря 2016 года по факту инцидента между 38-летним мужчиной и народным депутатом Украины полицией Киевщины зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины", - сообщилось 3 января на официальном сайте Генпрокуратуры по материалам пресс-службы прокуратуры Киевской области.