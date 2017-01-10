Апелляционный суд Киева отменил решение об аресте МФК "Гулливер"

Апелляционный суд Киева отменил решение Шевченковского райсуда по ходатайству прокурора г.Киева о наложении ареста на многофункциональный комплекс (МФК) Gulliver общей площадью 151,8 тыс. кв. м в Печерском районе Киева, принадлежащий ООО "ТРИ О" (Киев).

"27 декабря 2016 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил апелляционную жалобу ООО "ТРИ О" на определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева о наложении ареста на МФК Gulliver, которую опубликовал на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины", - сообщила пресс-служба компании во вторник.

Согласно ему, полный текст постановления апелляционного суда компания "ТРИ О" получила 5 января 2017 года.

По ее данным, апелляционный суд, проверив доводы ходатайства прокурора по поводу наличия оснований для наложения ареста на МФК Gulliver и исследовав приложенные к нему материалы, посчитал выводы Шевченковского райсуда безосновательными.

"Как указано в определении, прокурором и следователем не предоставлено никаких доказательств в подтверждение того, что деятельность ООО "ТРИ О" (ТРЦ Gulliver) связана с ОАО "Банк Михайловский" или ООО "Экосипан". Данные, которые указывали бы на незаконность таких отношений в материалах дела отсутствуют, и прокурором в судебном заседании не предоставлены", - сообщили в компании.

Кроме того, по ее данным, отсутствовали какие-либо доводы и доказательства того, что комплекс Gulliver, на который был наложен арест, мог бы быть использован в качестве вещественного доказательства по делу о хищении средств Банка Михайловского.

"То есть, кроме предположения прокурора и изложения фактических обстоятельств дела по банку "Михайловский" ходатайство прокурора не содержало никаких доводов или доказательств в обоснование его позиции. Что именно послужило основанием считать комплекс вещественным доказательством, как и оснований для подозрения в незаконности приобретения комплекса в собственность, прокурор не указал", - резюмировали в пресс-службе МФК.

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в понедельник вечером написал на своей странице в Facebook, что Шевченковский районный суд г.Киева по делу о хищении средств банка "Михайловский" наложил арест на МФК "Гулливер", принадлежащий владельцу сети по продаже бытовой техники и электроники "Эльдорадо" Виктору Полищуку.

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