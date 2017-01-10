События

13:26 10.01.2017

Госкино запретило к показу в Украине российско-украинский телесериал с Фреймут

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило к показу в стране телесериал "Отель Элеон".

"Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования т/сериала "Отель", - сообщается на странице агентства в Facebook во вторник.

Согласно информации Госкино, режиссеры телесериала – Антон Федотов и Антон Маслов.

В сообщении также отмечается, что решение было принято на основании положений закона Украины о кинематографии, которыми предусмотрено, что запрет трансляции фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, которые не содержат популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, распространяется на фильмы, произведенные или впервые обнародованные после 1 января 2014 года.

Согласно информации на профильных киносайтах, телесериал "Отель Элеон" режиссеров А.Федотова, А.Маслова является продуктом российско-украинского производства, премьера в РФ состоялась в ноябре 2016 года. Одну из ролей в нем исполнила украинская телеведущая Ольга Фреймут.

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