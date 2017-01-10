Проезд по дорогам обеспечивает почти 1 тыс. ед. техники и более 2 тыс. дорожников

Осадки в виде снега, по состоянию на 12:00 10 января, в Украине наблюдаются в 11 регионах, для ликвидации последствий снежной стихии на дорогах работает 974 единицы техники и 2075 дорожников.

Как сообщила пресс-служба ПАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", ограничения движения остаются только на некоторых дорогах в Одесской области. В Николаевской области проезд полностью обеспечен. Движение открыто.

"Призываем водителей быть внимательными и осторожными за рулем. Соблюдайте неукоснительно правила дорожного движения, не превышайте допустимую скорость и не совершайте рискованных маневров", - говорится в сообщении.

Также ПАО рекомендует отказаться от поездок пассажирам с детьми и экскурсионными автобусами.