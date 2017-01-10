Н.Савченко опубликовала списки лиц, которых хотят получить "Л/ДНР"

Народный депутат Украины Надежда Савченко в своей странице в соцсети Фейсбук обнародовала списки удерживаемых в заложниках на неподконтрольных властям Украины территория Донбасса, украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах и в оккупированном Россией Крыму, а также список лиц, которых руководство "ДНР/ЛНР" хочет получить от украинской стороны.

Н.Савченко во вторник обнародовала, в частности, список в составе 41 украинца (с фамилиями, именами и отчествами, а также датами рождения), которые удерживаются "ДНР"/ЛНР" и подтверждены ими. Также ею предоставлен список с аналогичной информацией о 121 украинце, которых запрашивает украинская сторона.

Кроме этого, она опубликовала список из 524 лиц, которых запрашивают "ЛНР" и "ДНР".

По словам Н.Савченко, в списках есть "две категории обмена".

"Первая категория это наши военнопленные, которые находятся на оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей Украины. Украинской стороной подается запрос на 129 людей. Противоположная сторона подтверждает 42 человека… Вторая категория обмена - это украинские политзаключенные, которые удерживаются в российских тюрьмах и в оккупированном Россией Крыму. Их на данное время 44 человека", - написала она.

Кроме того, по ее словам, Украиной разыскивается 494 безвестности пропавших на Донбассе лиц. "Они пропорциональны обмену на заключенных в Украине по спискам представителей оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей Украины. От "ДНР" в списках таких людей 524, а от "ЛНР" 377. Часть людей из этих списков украинская сторона также подтверждает, приблизительно 256. При таких раскладах имеем первый этап обмена подтвержденных лиц с обеих сторон - это 42 на 256", - написала Н.Савченко.

Касательно второй категории, по словам парламентария, в Украине в тюрьмах содержатся 102 гражданина РФ, отбывающих наказание за преступления против территориальной целостности Украины и против украинского народа в 2014-2016 годы. "Имеем первый этап обмена по второй категории "всех на всех" - это 44 на 102", - заявила Н.Савченко.

После этого, по ее словам, должна начаться работа над вторым этапом - поиском людей из неподтвержденных списков. "И когда мы внимательно посмотрим на списки, то увидим, что главы "ДНР" и "ЛНР" в списках своих людей подали очень многих россиян: 47 россиян в списках от "ДНР" и 4 россиянина в списках от "ЛНР". Для чего так сделали? Чтобы скрыть присутствие российских войск на территории Украины, выдав их за сепаратистов и чтобы выменять их под шумок, не отдав украинских политзаключенных из России и оккупированного Россией Крыма", - подчеркнула депутат.

При этом Н.Савченко допустила, что в списках, собранных за 9 месяцев после ее возвращения из РФ, уже могут быть неточности. "Кого-то могли обменять так, что и никто не знал, о ком-то могут быть неточные или неполные данные… Поэтому обращаюсь ко всем людям, кому небезразлично чужое горе… если у вас есть какая-то информация или вы нашли себя или своих родных, знакомых, в этих списках и вам уже не нужна, или наоборот, нужна помощь, то пишите мне", - написала депутат.

Н.Савченко заявляет, что обмен "всех на всех" происходит по широко используемому в мире трехэтапному методу: "Этап первый: осуществляется обмен по спискам, которые подтверждает каждая сторона со своей стороны удерживаемых пленных. Этап второй: из тех, кто остался в списках, разыскиваются по скрытым тюрьмам и подвалам, одной и другой стороной, все оставшиеся в живых пленные. Этап третий: всех, кого найти не удалось, признаются мертвыми или безвести пропавшими".

Как сообщалось, в Службе безопасности Украины заявили, что проведут "определенную работу" с Н.Савченко, которая заявила о намерении обнародовать списки пленных и пропавших без вести на Донбассе, и указывает на возможный вред от опубликования таких списков.

"Списки нам, конечно, известны. Мы работаем с этими списками. Я лишь могу сказать, что есть определенные законы, которые ограничивают выброс любой информации, связанной с персональными данными. (…) Мы не должны использовать эту информацию для каких-то корыстных целей, манипулировать этими списками, заниматься политическим пиаром", - заявил советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала "112 Украина" 7 января.

Он подчеркнул, что "ни в коем случае" нельзя распространять информацию, которая может "навредить не только ребятам, которые находятся там, но и их близким, родственникам".

"Не сомневайтесь: мы обязательно проведем определенную работу в рамках действующего законодательства", - сказал Ю.Тандит, отвечая на вопрос о том, проведет ли СБУ разъяснительную работу с Н.Савченко.

Ранее Н.Савченко написала на своей странице в Фейсбуке о планах в ближайшее время обнародовать списки военнопленных и пропавших без вести на Донбассе: "Списки военнопленных и пропавших без вести, которые я получила по результатам встречи в Минске, а также собранные мной с момента моего освобождения из российского плена, я обнародую в ближайшее время".