Клых этапирован из Грозного в Челябинск - адвокат

Удерживаемый в РФ гражданин Украины Станислав Клых отправлен для отбывания наказания из колонии в г.Грозный в колонию г.Челябинск, сообщил его адвокат Илья Новиков.

"Его увезли 7 января. Нам это стало известно вчера, в понедельник", - сказал И.Новиков в эфире телеканала "112" во вторник.

По словам защитника, в ближайшие три недели "мы о нем ничего нового не услышим" и местонахождение С.Клыха в настоящий момент времени неизвестно. "К сожалению, это совершенно законный в России способ работы тюремной системы: она сообщает, что мы его увезли, а куда мы его везем и когда привезем, узнаете пост-фактум", - пояснил И.Новиков.

Он также напомнил, что отправленный в начале декабря из Грозного в колонию г.Владимир гражданин Украины Николай Карпюк прошел по этапу не по кратчайшему пути, а через Ижевск.

На вопрос, почему С.Клых был отправлен именно в колонию Челябинска, И.Новиков ответил, что "не уверен, что за этим стоит какая-то далеко идущая идея". "Просто не так много в России колоний, в которых есть тюремного типа зона, подзона… И по общему правилу, что осужденные по одному делу не должны сидеть вместе, для Карпюка выбрали Владимирский централ знаменитый, во Владимире тюрьму, и, по видимому, выбрали второе такое же учреждение дня Клыха", - предположил защитник.

"Может быть связано еще и с тем, что в Челябинской области сидит Александр Кольченко, которого судили по делу группы Сенцова. И, может быть, у них какие-то внутренние собственные правила предполагают, что там за украинскими фигурантами должен быть присмотр. И люди, которые отвечают за Кольченко, в принципе уже знают, как с ним обращаться. Но это мое предположение", - добавил он.

Адвокат также отметил, что считает единственным путем для скорейшего освобождения С.Клыха его обмен, согласованный на политическом уровне. "При том, что мы с коллегами готовим и документы для Европейского суда, и надзорную жалобу в российский Верховный суд, все равно, по опыту, на это плохая надежда. Единственное быстрое решение, которое возможно в течение ближайших месяцев, это какой-то обмен, согласованный политиками. Ничего другого я лично не вижу", - сказал И.Новиков.

Как сообщалось, Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил Н.Карпюка и С.Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, Н.Карпюк проведет в тюрьме первые 10 лет, а С.Клых - первые 9 лет, затем оба будут отправлены в колонию строгого режима.

26 октября Верховный суд РФ признал законным приговор обоим гражданам, осужденным по делу о якобы участии в боевых действиях против федеральных войск в первую чеченскую кампанию в составе УНА-УНСО.