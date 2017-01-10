В горсовете Харькова проходят следственные действия

В Харьковском горсовете работники полиции во вторник утром проводят следственные действия, сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко

"Полиция проводит следственные действия в юридическом департаменте", - сказал Ю.Сидоренко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник утром.

При этом он затруднился уточнить, о каких именно следственных действиях и в рамках какого уголовного производства идет речь.

Вместе с тем, по словам источника агентства в Нацполиции, в горсовете работает местная прокуратура и управление защиты экономики правоохранительного органа.

"Проводятся следственные действия, связанные с расследованием в рамках производства по ст.368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины", - сказал собеседник агентства.