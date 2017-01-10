События

03:03 10.01.2017

Снято ограничение для движения грузовиков в Одесской области - ГСЧС

По результатам ликвидации последствий сложных погодных условий пресс-служба Госсулжбы Украины по чрезвычайным ситуациям информирует о снятии ограничений движения в ряде областей.

"С 18 ч. 9 января сняты ограничения движения грузовых, крупногабаритных транспортных средств на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск (предел Одесской области)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в Хмельницкой области восстановлен проезд на дорогах местного значения к 18 населенным пунктам. В Николаевской области восстановлен проезд на дорогах местного значения к 8 населенным пунктам.

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