Снято ограничение для движения грузовиков в Одесской области - ГСЧС

По результатам ликвидации последствий сложных погодных условий пресс-служба Госсулжбы Украины по чрезвычайным ситуациям информирует о снятии ограничений движения в ряде областей.

"С 18 ч. 9 января сняты ограничения движения грузовых, крупногабаритных транспортных средств на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск (предел Одесской области)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в Хмельницкой области восстановлен проезд на дорогах местного значения к 18 населенным пунктам. В Николаевской области восстановлен проезд на дорогах местного значения к 8 населенным пунктам.