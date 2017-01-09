Риск возникновения войн в мире вскоре достигнет максимума со времен окончания "холодной войны", считают в разведке США

Американские эксперты считают, что угроза возникновения вооруженных конфликтов в мире в течение следующих пяти лет возрастет до максимальных показателей в период после окончания "холодной войны", пишут в понедельник западные СМИ со ссылкой на доклад Национального совета по разведке США.

В докладе под названием "Глобальные тенденции: парадокс прогресса" утверждается, что неопределенность ситуации в США и странах Запада, ослабление механизмов предотвращения конфликтов и обеспечения прав человека побудит Россию и КНР оспаривать влияние США на мировой арене.

При этом, согласно докладу, в этой ситуации особенную опасность будут представлять неверные оценки поведения вероятного противника.

Авторы доклада отмечают, что если полномасштабной войны удастся избежать, то, тем не менее, различия в ценностях и интересах между государствами и попытки установить региональное доминирование могут привести к разделу мира на сферы влияния.

Среди других проблем, указанных в докладе - региональные конфликты, терроризм, рост экономического неравенства, национализма и антиглобализма, замедление экономического роста и экологические проблемы.

Однако авторы не исключают возможность того, что новая обстановка позволит правительствам, сообществам, различным группам построить более безопасное и внушающее надежды будущее.

СМИ напоминают, что Национальный совет по разведке США включает аналитиков разведсообщества США, он участвует в составлении проектов национальных разведывательных сводок, которые суммируют работу всего разведывательного сообщества США в составе 17 агентств.