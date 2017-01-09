Японские истребители поднимались в воздух на перехват нескольких китайских самолетов

Истребители Воздушных сил самообороны Японии в понедельник вылетали на перехват восьми самолетов ВВС КНР, говорится в заявлении, распространенном штабом японских сил самообороны.

По данным японской стороны, недалеко от воздушного пространства Японии пролетели шесть дальних бомбардировщиков H-6, два транспортных самолета Y-8 и Y-9.

В заявлении отмечается, что самолеты летели со стороны Восточно-Китайского моря через Корейский пролив и между японскими островами Цусима и Ики. Над Японским морем самолеты развернулись и прошли обратно по похожему маршруту.

При этом нарушений воздушного пространства Японии зафиксировано не было.