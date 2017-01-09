События

17:01 09.01.2017

Кличко распорядился до вторника расчистить от снега дороги и тротуары Киева

Киевский городской голова Виталий Кличко распорядился до вторника убрать город от снега и не допустить коллапса в столице в начале рабочей недели.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), В.Кличко признал наличие проблем с уборкой снега в столице, однако, по его словам, коммунальные службы сделают все, чтобы минимизировать последствия непогоды, и расчистить город от снега за выходные дни, чтобы с началом рабочей недели не произошло коллапса.

"Я распорядился сосредоточиться, собрать все силы, чтобы справиться с вызовами стихии, чтобы во вторник Киев вернулся к привычному ритму жизни, чтобы дороги и тротуары были расчищены", - сказал В.Кличко.

По его словам, коммунальщики обеспечены достаточным количеством посыпочных и горюче-смазочных материалов для преодоления последствий непогоды, но работа коммунальных служб должна быть более слаженной и эффективной, чтобы оперативно убрать город от снега.

Мэр Киева также отметил, что коммунальный общественный транспорт столицы, несмотря на сложные погодные условия, работает по графику и на всех маршрутах.

ВАЖНОЕ

В Хмельницкой и Николаевской областях усложнен проезд по дорогам местного значения

В Нидерландах задержали журналиста, который пытался провезти обломки с МН17

Пять украинских военных ранены в зоне АТО за сутки

Из-за непогоды на дорогах Украины за сутки погибли 8 и получили травмы 45 человек

В четырех областях Украины сохраняется ограничение на автодвижение

ПОСЛЕДНЕЕ

Японские истребители поднимались в воздух на перехват нескольких китайских самолетов

Две трети американцев полагают, что Обама не смог выполнить свои предвыборные обещания, но более половины опрошенных отозвались положительно о нем

Китай провел испытания самолета на водородных элементах

В Белоруссии разыскивают свыше 20 граждан Бангладеш - слушателей подготовительных курсов столичного вуза

В Украине во вторник сохранится умеренно морозная погода

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
автосалон seat
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА