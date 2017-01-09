Кличко распорядился до вторника расчистить от снега дороги и тротуары Киева

Киевский городской голова Виталий Кличко распорядился до вторника убрать город от снега и не допустить коллапса в столице в начале рабочей недели.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), В.Кличко признал наличие проблем с уборкой снега в столице, однако, по его словам, коммунальные службы сделают все, чтобы минимизировать последствия непогоды, и расчистить город от снега за выходные дни, чтобы с началом рабочей недели не произошло коллапса.

"Я распорядился сосредоточиться, собрать все силы, чтобы справиться с вызовами стихии, чтобы во вторник Киев вернулся к привычному ритму жизни, чтобы дороги и тротуары были расчищены", - сказал В.Кличко.

По его словам, коммунальщики обеспечены достаточным количеством посыпочных и горюче-смазочных материалов для преодоления последствий непогоды, но работа коммунальных служб должна быть более слаженной и эффективной, чтобы оперативно убрать город от снега.

Мэр Киева также отметил, что коммунальный общественный транспорт столицы, несмотря на сложные погодные условия, работает по графику и на всех маршрутах.