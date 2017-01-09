События

12:59 09.01.2017

Во Франции задержали более 15 человек по делу об ограблении Ким Кардашьян

Полиция задержала 16 человек в рамках расследования дела об ограблении американской актрисы и фотомодели Ким Кардашьян, сообщают в понедельник французские СМИ.

Задержания были проведены в департаментах Сен-Сен-Дени, Приморская Сена и Приморские Альпы.

Ограбление было совершено в октябре. Вооруженные люди ворвались в парижский отель, в котором остановилась К.Кардашьян, и стали угрожать консьержу, требуя, чтобы он сопроводил их до номера звезды. Затем они связали К.Кардашьян и заперли ее в ванной комнате.

Грабители похитили, в частности, шкатулку с драгоценностями стоимостью примерно 6 млн евро и кольцо стоимостью около 4 млн евро.

ВАЖНОЕ

В Нидерландах задержали журналиста, который пытался провезти обломки с МН17

Пять украинских военных ранены в зоне АТО за сутки

Из-за непогоды на дорогах Украины за сутки погибли 8 и получили травмы 45 человек

В четырех областях Украины сохраняется ограничение на автодвижение

Боевики за сутки 51 раз обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО

ПОСЛЕДНЕЕ

В аэропорту "Харьков" задержан гражданин Израиля, разыскиваемый Интерполом за мошенничество

Первые американские танки прибыли в Польшу

В Киеве за сутки в снежных заносах застряли троллейбус и 8 автомобилей

В зоне АТО 800 псевдопереселенцев получали неправомерные соцвыплаты

На конкурс на должность главы Нацполиции Украины поступило 64 заявки - Аваков

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/1137/chisto-anglijskie-ubijstva/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в закарпатье
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА