В четырех областях Украины сохраняется ограничение на автодвижение

По состоянию на 7:00 понедельника ограниченно движение автотранспорта на дорогах в Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской областях, заторов в результате осложнения погодных условий на территории Украины нет.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, подразделениями ГСЧС с 4 января высвобождено из снежных заносов 1 тыс. 470 автомобилей (за сутки – 354 автомобиля), в которых находилось 3 тыс. 862 человека (за сутки – 984 человека).

Граждан, которые получили обморожения во время пробок не зафиксировано.

По информации "Укравтодора" на официальной странице в Фейсбук, в Одесской области с 10:00 часов 9 января снимаются ограничения и восстанавливается движение для всех транспортных средств на автодорогах: М-05 "Киев - Одесса", км 273+210 - км 464+122, М-05-01 "Обход г.Одесса" км 3+450 - км 28+145, М-27 "Одесса - Черноморск", км 8+550 - км 22+564, М-28 "Одесса - Южный-/М-14/" с подъездами.

В течение минувших суток для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 2 тыс. 557 ед. тех. и 3 тыс. 533 человек.

Кроме того, по состоянию на 7:00 понедельника, 9 января, в результате непогоды (снег, метели, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, остаются обесточенными 5 населенных пунктов в двух областях, а именно: Одесской – 4 н.п. (из них 2 н.п. частично), Херсонской – 1 н.п.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.