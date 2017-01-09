Боевики за сутки 51 раз обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО – штаб

За прошедшие сутки боевики 51 раз открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-служба штаба АТО.

В частности, на Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Павлополь, Красногоровку, Гнутово и Широкино; из минометов калибров 120 мм и 82 мм – Марьинку, Гнутово, Широкино, троицкое, Водяное, Талаковку. Кроме того, Широкино было обстреляно из ствольной артиллерии калибра 122 мм, Марьинка – из вооружения БМП, а Талаковка – из танка.

На Луганском направлении Новозвановка, Лопаскино и Станица Луганская обстреливались из гранатометов и стрелкового оружия, Троицкое – из минометов. Кроме того, по Троицкому вел огонь снайпер боевиков.

На Донецком направлении боевики обстреливали Луганское из артиллерии калибра 122 мм и вооружения БМП, Авдеевку, Майорск и Луганское – из минометов калибра 82 мм, Луганское, Зайцево и Авдеевку – из стрелкового оружия и гранатометов.

В результате обстрелов ранения получили трое украинских военнослужащих.