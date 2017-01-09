События

01:33 09.01.2017

На Закарпатье сошла снежная лавина – ГСЧС

В Раховском районе Закарпатской области на автодорогу сошла снежная лавина, сообщает пресс-служба управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

"8 января в 13.45 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о том, что вблизи с.Деловое, Раховского района на автодорогу местного значения сошла снежная лавина. В результате этого движение на указанном отрезке дороги происходил в одностороннем режиме", - говорится в сообщении на официальной странице Управления в Фейсбук.

К 16.45 последствия схождения лавины были ликвидированы сотрудниками Раховского райавтодора. Силы ГСЧС к ликвидации последствий не привлекались.

Жертв и травмированных, в результате схождения лавины, нет.

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