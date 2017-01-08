События

21:33 08.01.2017

ЕС осудил теракт в Израиле

ЕС осуждает убийство четырех израильтян в ходе теракта с наездом грузовика на людей в Иерусалиме и любые подстрекательства к подобным атакам, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям погибших и надеемся, что получившие ранения полностью выздоровеют", - говорится в коммюнике, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

В сообщении подчеркивается, что преступлению не может быть никакого оправдания. Представитель ЕВС отметил, что "Евросоюз будет продолжать работать с теми, кто стремится к миру, и осуждает тех, кто рассчитывает на насилие и террор".

8 января четыре человека погибли, еще 13 пострадали в результате наезда грузовика на пешеходов в Иерусалиме. Полиция Израиля расценила это как теракт. Водитель грузовика был застрелен.

Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о связи совершившего наезд на пешеходов в Иерусалиме человека с террористической группировкой "Исламское государство".

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