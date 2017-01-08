Обама вновь подверг критике республиканцев за излишнее доверие к Путину

Президент США Барак Обама не согласился с мнением о том, что он не недооценивал президента России Владимира Путина, добавив при этом, что не знал о степени влияния дезинформации и кибератак в современном мире.

"Я не думаю, что я не недооценивал его (В.Путина). Однако я думаю, что я недооценил степень влияния, которое в информационную эпоху могут оказать дезинформация, кибератаки, влияние на наше открытое общество, на наши открытые системы, вмешиваясь в наши демократические практики, как я полагаю, все быстрее", - сказал Б.Обама в интервью телекомпании Эй-Би-Си.

Б.Обама вновь заявил о том, что Россия целенаправленно осуществляла хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США, а также, по его убеждению, может в будущем совершать аналогичные действия в странах Западной Европы, где ожидаются выборы.

Наряду с этим Б.Обама выразил обеспокоенность, что "республиканцы демонстрируют все больше доверия к Путину, чем к своим согражданам, потому что их сограждане - демократы. Так не должно быть".

"Мы должны напоминать себе, что мы (с Дональдом Трампом - ИФ) в одной команде. Владимир Путин не в нашей команде. Если мы дойдем до точки, когда в этой стране люди будут чувствовать большую симпатию к лидеру, который является врагом США и считает наш образ жизни угрозой своей безопасности, то у нас будут большие проблемы, чем кибератаки", - заявил уходящий президент США.

Б.Обама посоветовал своему преемнику на президентском посту Д.Трампу "развивать прочные отношения с разведывательным сообществом". "Мы должны тратить больше времени, энергии и ресурсов на кибербезопасность", - сказал уходящий президент.

По его словам, следует "подумать о том, как мы подходим к нашим выборам и демократии, мы должны понимать, когда возникает пропаганда".