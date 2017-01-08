События

18:44 08.01.2017

Трое украинских военных ранены в зоне АТО в воскресенье, боевики произвели 28 обстрелов

Трое украинских военнослужащих получили ранения вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в воскресенье, 8 января, с начала суток по состоянию на 18.00, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"По состоянию на 18.00 произошло 28 обстрелов. Трое наших военнослужащих ранены", - говорится в сообщении на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

"На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии обстреливали Широкино. Из минометов разных калибров оккупанты вели огонь по Гнутово, Троицкому, Водяному и Широкино. По Широкино и Марьинке огонь вели БМП противника. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Павлополь, Гнутово, Широкино. По Талаковке огонь велся и из танка", - сообщают в штабе АТО.

На луганском направлении из 82-мм минометов было обстреляно с.Троицкое Попаснянского района, из крупнокалиберных пулеметов – с.Новозвановка. Также по Троицкому открывал огонь снайпер.

"На донецком направлении из 82-мм минометов оккупанты вели огонь по Авдеевке и Луганскому. А из гранатометов и стрелкового оружия - по Зайцево и Авдеевке. По Луганскому огонь вела БМП противника", - информируют в пресс-центре.

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