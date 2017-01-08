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15:38 08.01.2017

В Еврокомиссии заявляют, что не может помочь Эстонии вернуть хранящиеся в РФ регалии президента, вывезенные в 1941 году

Европейская комиссия не может помочь Эстонии вернуть хранящиеся в РФ регалии президента Эстонии, сообщил член Еврокомиссии Тибор Наврацсикс в ответ на запрос депутата Европарламента Урмаса Паэта (Urmas Paet), попросившего посодействовать в возврате вывезенных в 1941 году ценностей.

"Несмотря на неоднократные просьбы, россияне до сих пор не вернули нам регалии", - отметил У.Паэт в своем запросе.

По его словам, регалии являются символической ценностью для Эстонии. Он попросил также поднять вопрос о возврате в общении с представителями РФ.

"Европейская комиссия не обладает полнотой прав для вмешательства в вопрос о возвращении регалий президента Эстонской Республики, вывезенных войсками Советского Союза в 1941 году", - ответил ему Т.Наврацсикс.

Член ЕК отметил, что в законодательной системе ЕС имеются директивы, касающиеся возвращения незаконно вывезенных культурных ценностей. "Однако все они касаются более позднего исторического периода и распространяются на случаи, произошедшие после того, как страны-участницы международного права ратифицировали данные директивы", - говорится в ответе Т.Наврацискса.

Регалии, представляющие из себя орнаментированную рубином, тремя сапфирами и 98 бриллиантами золотую цепь, а также подвешенное к цепи золотое изображение государственного герба Эстонии, были вывезены в Россию в 1941 году. С 1963 года они хранятся в Оружейной палате в Москве.

Как отметил У.Паэт, российская сторона очень хорошо знает о желании Эстонии получить президентские регалии. Он выразил надежду, что руководство РФ по политическим соображениям все же вернет их Эстонии.

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