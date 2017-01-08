Число жертв теракта в Иерусалиме увеличилось до четырех человек

Число погибших в результате наезда грузовика на людей в Иерусалиме выросло до четырех человек, сообщила газета "Джерузалем пост".

#UPDATE Four Israel soldiers dead in Jerusalem truck 'attack': medic https://t.co/oESKxSNHIq — AFP news agency (@AFP) 8 января 2017 г.

Ранее стало известно о трех погибших пешеходах и 15 пострадавших после того, как грузовой автомобиль наехал на пешеходов в Иерусалиме.

Водитель был застрелен полицейскими. Полиция назвала происшедшее терактом. "Это террористическая атака", - заявил представитель полиции в эфире местного радио.

По данным израильских СМИ, грузовик наехал на группу военнослужащих в районе площадки Армон ха-Нацив.