События

14:45 08.01.2017

Число жертв теракта в Иерусалиме увеличилось до четырех человек

Число погибших в результате наезда грузовика на людей в Иерусалиме выросло до четырех человек, сообщила газета "Джерузалем пост".

Ранее стало известно о трех погибших пешеходах и 15 пострадавших после того, как грузовой автомобиль наехал на пешеходов в Иерусалиме.

Водитель был застрелен полицейскими. Полиция назвала происшедшее терактом. "Это террористическая атака", - заявил представитель полиции в эфире местного радио.

По данным израильских СМИ, грузовик наехал на группу военнослужащих в районе площадки Армон ха-Нацив.

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