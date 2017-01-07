События

23:45 07.01.2017

Трамп назвал глупцами тех, кто выступает против хороших отношений с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал сомневающихся в пользе развития отношений с Россией.

"Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо. Только невежды или глупцы считают, что это плохо. У нас и так достаточно проблем во всем мире, чтобы зарабатывать себе ещё одну", - написал избранный президент у себя в микроблоге в "Твиттере".

Д.Трамп подчеркнул, что когда он "вступит в должность президента, Россия начнёт уважать нас (США - ИФ) гораздо больше, чем сейчас".

"И наши страны, вероятно, будут совместно работать над решением многих серьёзных и актуальных проблем и вопросов, стоящих перед миром", - добавил он.

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