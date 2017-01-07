Из-за непогоды в Одесской области в ночь на воскресенье запретили движение автотранспорта

Из-за непогоды в Одесской области с 18.00 7 января до 9.00 8 января запрещено движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования, кроме автодороги М-05 Киев-Одесса, где запрещено движение грузовых авто.

"Обращаемся к водителям с просьбой и пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами", - следует из сообщения на сайте Управление безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины в субботу вечером.

В Нацполиции также напомнили, что на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта. Посмотреть адресную программу возможно по ссылке http://www.sai.gov.ua/ua/actual/news/8744.htm

Ранее сообщалось, что в Одесской области ограничен проезд на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск с 17 по 56 км для всех видов транспорта. Ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования, а на автодороге М-15 Одесса-Рени с 84 км по 306 км (от поворота до с.Монаши до Рении) запрещено движение для всех видов транспорта.

Также запрещено движение для всех видов транспорта на автодорогах Белгород-Днестровского, Саратского, Татарбунарского, Килийского, Измаилского, Ренийского районов.