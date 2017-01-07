В СБУ указывают на недопустимость обнародования Савченко списков пленных и пропавших без вести

Служба безопасности Украины проведет "определенную работу" с народным депутатом Надеждой Савченко, которая заявила о намерении обнародовать списки пленных и пропавших без вести на Донбассе, и указывает на возможный вред от опубликования таких списков.

"Списки нам, конечно, известны. Мы работаем с этими списками. Я лишь могу сказать, что есть определенные законы, которые ограничивают выброс любой информации, связанной с персональными данными. (…) Мы не должны использовать эту информацию для каких-то корыстных целей, манипулировать этими списками, заниматься политическим пиаром", - заявил советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала "112 Украина" в субботу.

Он подчеркнул, что "ни в коем случае" нельзя распространять информацию, которая может "навредить не только ребятам, которые находятся там, но и их близким, родственникам".

"Не сомневайтесь: мы обязательно проведем определенную работу в рамках действующего законодательства", - сказал Ю.Тандит, отвечая на вопрос о том, проведет ли СБУ разъяснительную работу с Н.Савченко.

Ранее Н.Савченко написала на своей странице в Фейсбуке о планах в ближайшее время обнародовать списки военнопленных и пропавших без вести на Донбассе: "Списки военнопленных и пропавших без вести, которые я получила по результатам встречи в Минске, а также собранные мной с момента моего освобождения из российского плена, я обнародую в ближайшее время".