Суд оправдал экс-милиционера, обвиняемого в получении $3 тыс за непривлечение к ответственности за смертельное ДТП

Киевский райсуд Харькова вынес оправдательный приговор в отношении бывшего старшего следователя отдела расследований ДТП следственного управления ГУ МВД в области, обвинявшегося в получении взятки за непривлечение к уголовной ответственности водителя, сбившего насмерть пешехода.

"Оправдать по ч.4 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом - ИФ), в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления", - говорится в приговоре, опубликованном на сайте единого госреестра судебных решений.

Как указано в мотивировочной части документа, экс-следователя обвиняли в том, что в октябре 2013г. он требовал и получил с водителя, сбившего насмерть пешехода, $3 тыс. За эти деньги обвиняемый обещал вынести постановление о закрытии уголовного производства.

В судебном заседании обвиняемый не признал свою вину полностью, пояснив, что никакой материальной выгоды, в т.ч. и взятки от водителя не получал. От дачи показаний он отказался на основании ст.63 Конституции.

Суд, проанализировав показания свидетелей, пришел к выводу, что никто из них, кроме водителя, не дал никакой информации в рамках обвинения, предъявленного экс-следователю. Сам же водитель пояснил, что передал обвиняемому 3 тыс.долл. в рамках проведения негласных следственных действий. Вместе с тем в материалах уголовного производства нет определения следственного судьи, разрешающего их проведение. Кроме того, экспертиза материалов и средств видео- и звукозаписи была проведена после окончания сроков досудебного следствия. Был допущен также ряд других процессуальных нарушений, в связи с чем суд пришел к выводу о недопустимости предъявленных доказательств.

"Суд не вправе обосновывать судебные решения показаниями, предоставленными следователю, прокурору или ссылаться на них. Суд считает, что собранные по делу доказательства не подтверждают обвинения, предъявленного органом досудебного расследования,.. все возможности сбора дополнительных доказательств исчерпаны, а сомнения в доказанности обвинения устранить невозможно, поэтому суд истолковывает их в пользу обвиняемого", - говорится в приговоре.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.