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13:00 07.01.2017

Субботние рейсы из Харькова в Стамбул отменены

Субботние рейсы компании Pegasus и Atlasglobal Ukraine, которые должны были вылететь в Стамбул из "Международного аэропорта "Харьков" (МАХ) в 2.40 и 13.30 соответственно, отменены.

"Отмена рейсов связана с метеоусловиями в Стамбуле", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в МАХ.

Собеседник агентства также указал, что ночной снегопад в Харькове практически не повлиял на работу аэропорта.

Ранее в субботу были отменены два авиарейса из Международного аэропорта "Борисполь" в Стамбул - рейс TK 458 (время вылета 10.45, Turkish Airlines) и рейс PS 9558 (время вылета 10.45, Ukraine International Airlines).

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