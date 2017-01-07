События

11:31 07.01.2017

Отменены два субботних авиарейса из Борисполя в Стамбул

Два авиарейса из Международного аэропорта "Борисполь" в Стамбул в субботу утром отменены, о чем свидетельствуют данные онлайн-табло украинского аэропорта.

Согласно данным табло, отменен рейс TK 458 (время вылета 10.45, Turkish Airlines), а также рейс PS 9558 (время вылета 10.45, Ukraine International Airlines), оба – из терминала D.

Накануне и. о. директора аэропорта Евгений Дыхне в эфире телеканала "112 Украина" сообщил, что снегопад в Стамбуле может не позволить отправить самолет в этот город. "Пока что аэропорт Стамбула справляется со снегом", - сказал Е.Дыхне.

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