События

09:25 07.01.2017

Более 10 человек погибли на юге Таиланда в результате проливных дождей

По меньшей мере 12 человек стали жертвами проливных дождей, которые обрушились на юг Таиланда за последнюю неделю, сообщают в субботу западные СМИ.

Всего ненастьем оказались затронуты более 700 тыс. человек.

Власти Таиланда привлекли армию для оказания помощи пострадавшим от дождей и для раздачи продовольствия местным жителям.

Дожди размыли многие дорогие и затопили железнодорожные пути, что привело к сбоям в движении поездов и автобусов. Сотни туристов отложили поездки в этот регион страны.

Ливни также затронули соседнюю Малайзию, что привело к эвакуации не менее 23 тыс. человек.

СМИ отмечают, что нынешние погодные условия являются аномальными для Таиланда, в котором обычно с ноября по январь стоит относительно прохладная и сухая погода.

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