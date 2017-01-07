События

08:44 07.01.2017

На дороге в Одесской области из-за погоды застряли около 60 авто – ГСЧС

Около 60 транспортных средств зафиксировано 6 января в пробке на автодороге Одесса-Рени в Измаильском районе и участках дорог местного значения Килийского и Раздельнянского районов Одесской области.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, осложнение движения транспорта произошло в результате ухудшения погодных условий – снег, метель, порывы ветра 20-25 м/с.

Ведомство отмечает, что с целью ликвидации пробок и расчистки дорог на указанных участках привлечено 15 ед. техники и 34 чел., в том числе от ГСЧС 9 ед. техники и 25 чел.

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