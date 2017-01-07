Из-за погоды без света остались более 70 населенных пунктов – ГСЧС

Обесточено 71 населенный пункт Украины в результате неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В период с 6 по 7 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метель, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточено 71 населенный пункт в семи областях", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, обесточено в Одесской области 35 н.п., Львовской - 14, Херсонской – 10, Николаевской – 7, Кировоградской – 2, Киевской – 2, Черкасской – 1.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.