События

05:32 07.01.2017

Трамп создаст команду для разработки плана противодействия кибератакам

Избранный президент Дональд Трамп намерен создать специальную команду для разработки плана по противодействию кибератакам.

"Будь это наше правительство, организации, ассоциации или бизнес-структуры, мы должны агрессивно бороться и остановить кибератаки. В течение 90 дней после вступления на должность я назначу команду, которая разработает для меня план", - говорится в заявлении избранного президента, распространенном в пятницу после его встречи с представителями разведки США.

По словам Д.Трампа, "методы, способы и тактика, которые мы используем для обеспечения безопасности Америки не должны быть предметом публичной дискуссии, чтобы не давать преимуществ тем, кто хочет нам повредить".

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