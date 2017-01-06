События

23:40 06.01.2017

Большая часть нарушений перемирия фиксируется в районе Светлодарска и Дебальцево – отчет СММ ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ отмечает наиболее интенсивные нарушение режима прекращения огня в районах Светлодарска и Дебальцево.

Как сообщается в отчете Миссии по состоянию на 19.30 5 января, в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км к северо-востоку от Донецка) вечером 4 января наблюдатели слышали 66 взрывов, оцененных как огонь из артиллерии калибром 152 мм, из них пять взрывов были оценены как разрывы, а остальные — как взрывы неопределенного происхождения в 8–12 км к юго-востоку. Команда Миссии также слышала 15 выстрелов из 30-мм пушки боевой машины пехоты (БМП-2), 8 очередей из зенитной установки (ЗУ-23, 23 мм), а также 7 очередей из автоматического гранатомета в 3–8 км к юго-востоку или юго-юго-востоку. 5 января, находясь там же, наблюдатели слышали 5 взрывов, оцененных как огонь из 120-мм миномета, два взрыва, оцененных как выстрелы из вооружения неустановленного типа, 20 выстрелов из пушки БМП-2, четыре очереди из зенитной установки (ЗУ-23), а также интенсивный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вся эта огневая активность была зафиксирована в 4–8 км к юго-юго-востоку. Наблюдатели также слышали два взрыва неопределенного происхождения, 35 выстрелов из пушки БМП-2, а также интенсивный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — все на расстоянии 4–12 км к востоко-юго-востоку.

Вечером 4 января, находясь в подконтрольном "ДНР" г. Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 16 взрывов неопределенного происхождения в 10–12 км к востоку.

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