События

21:09 06.01.2017

В результате стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейл погибли несколько человек, стрелок арестован

Полиция Флориды подтверждает, что в результате стрельбы в аэропорту погибли несколько человек, а сам стрелок взят под стражу.

"Подтверждаем: произошла стрельба в международном аэропорту Форт-Лодердейл/Голливуд, повлекшая смерть нескольких людей. Одно лицо находится под стражей", - говорится в "Твиттере" шерифа полиции округа Броуард штата Флорида.

Как отметил шериф, также несколько человек госпитализированы.

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