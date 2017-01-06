В результате стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейл погибли несколько человек, стрелок арестован

Полиция Флориды подтверждает, что в результате стрельбы в аэропорту погибли несколько человек, а сам стрелок взят под стражу.

"Подтверждаем: произошла стрельба в международном аэропорту Форт-Лодердейл/Голливуд, повлекшая смерть нескольких людей. Одно лицо находится под стражей", - говорится в "Твиттере" шерифа полиции округа Броуард штата Флорида.

Как отметил шериф, также несколько человек госпитализированы.