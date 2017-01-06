События

18:26 06.01.2017

Пентагон объявил об уничтожении в Сиргии главного пропагандиста ИГ

Возглавляемая США коалиция сообщила о ликвидации в Ракке одного из лидеров "Исламского государства" Махмуда Аль-Исави, который отвечал за пропаганду и разведку.

В сообщении, распространенном центральным командованием США в пятницу говорится, что террорист был убит 31 декабря 2016 года в результате авиаудара коалиции.

"Махмуд Аль-Исави был давним членом ИГ, поддерживал СМИ и структуры разведки в Эль-Фаллудже, после чего переехал в Ракку", - говорится в сообщении.

По данным Пентагона, убитый террорист распределял финансы между лидерами ИГ, а также отвечал за пропаганду.

"Аль-Исави стал шестнадцатым по счету влиятельным членом ИГ, осуществлявшим внешние операции, который был ликвидирован коалиционными силами в 2016 году", - говорится в сообщении.

ВАЖНОЕ

Помолиться за бойцов ВСУ, а также вспомнить политзаключенных в РФ и Крыму призывают украинцев президент и МИД Украины

Количество оставшихся без электроэнергии населенных пунктов в Одесской области увеличилось до 41

Более 3,5 тыс пунктов обогрева работают в Украине

Ограничение для движения транспорта из-за непогоды действует на автодорогах 4 областей Украины

Силы АТО обеспечены топливом и готовы к ухудшению погоды

ПОСЛЕДНЕЕ

В Нацполиции сообщают о запрете автодвижения на правобережной части Одесской области и ограничении в Черкасской области в связи со снегопадами

На передовой готовы к ухудшению погодных условий, заверяют в ВСУ

Американскую технику в рамках натовской миссии Atlantic Resolve начали разгружать в Германии

Под Новотошковским ранены двое украинских бойцов

На Рождество правопорядок в Украине будет обеспечивать почти 16 тысяч правоохранителей

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/22699/inoe/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
аренда недвижимости в Симферополе
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА