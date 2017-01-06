Помолиться за бойцов ВСУ, а также вспомнить политзаключенных в РФ и Крыму призывают украинцев президент и МИД Украины

Президент Украины Петр Порошенко с семьей поздравил украинцев с Рождеством Христовым и призвал помолиться за украинских воинов, которые несут службу в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

"В этот прекрасный праздник, когда все собираются за семейным столом, предлагаю прежде всего у святых образов помолиться за воинов, которые и в эти новогодние и рождественские дни защищают нас от врага-антихриста. Обращаюсь к новорожденному Спасителю с просьбой дать им сил и беречь их земные жизни. И всю нашу страну спаси, Господи, от всякого зла", - сказал П.Порошенко в видеообращении к украинцам обнародованном на сайте главы государства и персональных страницах в соцсетях в пятницу вечером.

В свою очередь, супруга главы государства Марина отметила, что светлый и радостный день Рождества Христова вдохновляет всех быть чуткими и внимательными, протягивать ближним руку помощи. "Уверена, что всем нам хочется сделать мир приветливее и добрее. И для этого нужно совсем немного - быть хорошим примером для своих детей, стать верным другом и товарищем, любить ближнего, Украину и ее народ. И тогда наши тревоги станут надеждой, а сомнения развеются чувством достоинства", - сказала М.Порошенко.

Добра, мира и душевного тепла пожелал украинцам премьер-министр Владимир Гройсман.

А спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца призвала украинцев в этот Сочельник вспомнить соотечественников-политзаключенных в Российской Федерации и временно оккупированном Россией Крыму. "Здоровья и сил вам. Боремся дальше!", - добавила М.Беца в своем аккаунте в Твиттер в пятницу вечером.