Впервые за два месяца суд смог продолжить изучение материалов дела о взрыве у Дворца спорта в Харькове

Фрунзенский райсуд Харькова в пятницу провел очередное заседание по делу о теракте возле Дворца спорта, на котором впервые с начала ноября смог продолжить изучение материалов дела.

"Суд заслушал негласные следственно-розыскные действия по одному из обвиняемых, а именно – запись его разговора с сокамерником. На следующем заседании, 11 января, планируется продолжить изучение негласных следственно-розыскных действий", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры в пятницу.

Как сообщалось, последний раз суду удалось изучить часть материалов дела 9 ноября 2016г. 16 ноября и 28 декабря заседания суда были полностью потрачены на рассмотрение ходатайств обвиняемых и их защиты. В промежутке между этими датами заседания неоднократно переносились по различным причинам.

22 февраля 2015 г. возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. и один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт). Расследование поручено СБУ по подследственности.

26 февраля 2015 г. в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля.

Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

22 апреля 2015 г. обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.