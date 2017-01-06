Экс-мэр Тбилиси Угулава вышел на свободу

Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава в пятницу на основании решения Тбилисского апелляционного суда покинул здание тюрьмы, где отбывал наказание за превышение служебных полномочий и растрату государственных средств.

"Хочу объявить солидарность всем политзаключенным, которые находятся в тюрьме. Если мое освобождение начало процесса освобождения политзаключенных, то это хорошо. Это может сделать правительство, если объявит амнистию всем политзаключенным. Если же правительство этого не может сделать, то это может сделать президент", - сказал Г.Угулава журналистам и близким, ожидавшим его у здания тюрьмы в Тбилиси.

Он считает, что все выдвинутые против него обвинения в растрате не были доказаны и были "политически мотивированными".

Отвечая на вопрос по поводу предстоящего съезда партии "Единое национальное движение", который состоится 20 января, Г.Угулава заявил, что намерен поговорить с лидером партии Михаилом Саакашвили и однопартийцами, чтобы мирно решить намечающийся внутрипартийный раскол.

Г.Угулава до недавнего времени занимал пост руководителя Тбилисской партийной организации ЕНД.

В свою очередь М.Саакашвили приветствовал освобождение Г.Угулавы.

"Приветствую освобождение Гиги Угулава из незаконного заключения", - написал, как сообщают грузинские СМИ в пятницу, М.Саакашвили на своей странице в Facebook.

При этом он считает, что освобождение Г.Угулава, "это личное решение Иванишвили (экс-премьер Грузии, про которого оппозиция говорит, что он якобы управляет страной из-за кулис)".

По его мнению, в свое время Г.Угулава был задержан по приказу Б.Иванишвили "из мести и с целью запугивания (оппозиции)".

Как заявляет М.Саакашвили, обращаясь к своим сторонникам в Грузии, теперь необходимо потребовать от властей "освободить других политзаключенных" и потребовать дать ему возможность беспрепятственно приехать на родину.

В Грузию М.Саакашвили хотел бы приехать, по его словам, для участия в съезде партии "Единое национальное движение" 20 января.

Между тем, представители властей Грузии неоднократно заявляли, что М.Саакашвили, который находится в розыске, будет задержан, как только пересечет грузинскую государственную границу.