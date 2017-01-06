British Airways обещает перевезти всех пассажиров, несмотря на забастовку 10-11 января

Авиакомпания British Airways обещает перевезти всех пассажиров, чьи рейсы придутся на 10 и 11 января - дни забастовки бортпроводников, требующих повышения зарплат.

"У всех клиентов British Airways будет возможность вылететь в пункты назначения во вторник, 10 января, и среду, 11 января, несмотря на акцию, запланированную Unite", - говорится в сообщении авиакомпании.

Все рейсы в аэропортах Лондон-Сити и Гатвик будут отправляться и приниматься в обычном режиме. В Хитроу в обычном режиме будет отправлено и принято "подавляющее большинство" рейсов, сообщила авиакомпания. Это означает, что некоторые пассажиры смогут вылететь или прилететь немного раньше запланированного времени

Как пишет Bloomberg, принять участие в забастовке могут от 2,5 тыс. до 4,5 тыс. бортпроводников, обслуживающих комбинированные рейсы (которые объединяют короткие и длинные перелеты). Все они входят в профсоюз Unite.

По данным Unite, руководство авиакомпании обещало, что годовая зарплата бортпроводников, принятых на работу после 2010 года, составит от 21 тыс. до 25 тыс. фунтов стерлингов, но на практике сотрудники получают 12 тыс. фунтов плюс 2 фунта за каждый час полета.

Ранее бортпроводники отказались от повышения окладов на 2%, требуя поднять реальную зарплату до того уровня, который был обещан при приеме на работу

British Airways в пятницу призвала Unite отказаться от проведения забастовки и заявила, что готова к дальнейшему диалогу с профсоюзом.