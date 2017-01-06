Дела в отношении лидера харьковского "Оплота" Жилина закрыты – прокуратура

Уголовные производства в отношении главы организации "Оплот" Евгения Жилина, которые расследовали харьковские правоохранители, закрыты после получения официального уведомления о смерти подозреваемого в РФ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Было получено официально подтверждение о его смерти, после чего уголовные производства в отношении Жилина были закрыты в связи со смертью подозреваемого", - сказали корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, вечером 19 сентября 2016г. в ресторане "Ветерок" в поселке "Горки-2" на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье (РФ) неизвестный произвел несколько выстрелов из пистолета в двух посетителей, после чего скрылся. В результате от полученных ран скончался 40-летний гражданин Украины, лидер организации "Оплот" Е.Жилин. Его спутник и земляк Андрей Козарь был доставлен в ближайшую больницу с пулевыми ранениями спины и шеи.

По данным следствия, убийца поджидал своих жертв за столиком в ресторане и открыл огонь, как только те зашли в заведение и расположились по соседству. После убийства киллер уехал на поджидавшем его возле ресторана автомобиле с водителем.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). По информации СМИ, Е.Жилин был похоронен в Белгороде (РФ).

В Украине Е.Жилин находился в розыске с 6 июля 2015 года. Против него были открыты дела о выведении через фиктивные фирмы в 2012-2014 гг. более 1 млрд грн, в т.ч. 100 млн грн коммунальные предприятия Харькова. Кроме того, Управление СБУ в Харьковской области проводит расследование по факту финансирования терроризма Е.Жилиным.

По данным пресс-службы прокуратуры Харьковской области, Е.Жилин являлся подозреваемым по ст.110 (посягательство на целостность и территориальную неприкосновенность Украины) и ст.258-5 (финансирование терроризма) УК Украины (досудебное следствие вело СБУ), а также по ст.205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины (досудебное следствие вело ГФС).